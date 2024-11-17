İstanbul\'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil

Güncel

"Sen kara bir lekesin" deyip yüzüne boya fırlattı

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

Bu hafta TBMM\'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

13 yaşındaki oğlunu AIDS\'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atılmasına izin verilen saatleri ve kurallara uymayanlara uygulanan cezaları açıkladı.

İSTANBUL'DA İZİNSİZ HAVAİ FİŞEK ATILAMAYACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atılmasıyla ilgili uyulması gereken kurallara ilişkin açıklama yaptı. 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verildiğini belirten Vali Gül, kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

CEZASI 230 BİN LİRA

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havai fişek atmak için izin almak gerektiğini belirterek, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır." ifadelerine yer verdi. Gül, paylaşımında, konuyla ilgili genelgeye de yer verdi.