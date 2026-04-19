İstanbul'da Hayalet Ekran Hırsızlığına İki Tutuklama - Son Dakika
19.04.2026 09:45
Park halindeki araçlardan hayalet ekran çalan 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul'da park halindeki 8 araçtan hayalet ekran hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde park halindeki 8 ayrı araçtan hayalet ekranlarının çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelilerden C.T'nin (34) 21'i "otodan hırsızlık" olmak üzere 25 suç kaydı ile "hırsızlık" suçundan aranması ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Diğer şüpheli C.S'nin (48) de 7'si "otodan hırsızlık" olmak üzere 15 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçların camını kırarak hayalet ekran konsollarını söküp uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
