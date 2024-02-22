İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul\'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimlerde ise araç sürücülerinin belgeleri incelendi ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.

22.02.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

Kaynak: AA

İstiklal Caddesi, Narkotik, İstanbul, Kadıköy, Beyoğlu, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:05:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement