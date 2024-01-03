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İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul polisi, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Ayrıca, helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

İstanbul\'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 23:07,
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İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli huzur uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Kaynak: AA
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