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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlar detaylı arandı, kimlik kontrolü yapıldı ve narkotik köpeği kullanıldı.

İstanbul\'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
23.01.2024 - 22:15,
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İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Kadıköy, Beyoğlu, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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