İstanbul'da Hırsızlığa Yardım Eden Eski Güvenlik Görevlileri Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlığa Yardım Eden Eski Güvenlik Görevlileri Yakalandı

İstanbul\'da Hırsızlığa Yardım Eden Eski Güvenlik Görevlileri Yakalandı

İstanbul'da bir AVM'de hırsızlık yapan şüphelilere yardım ettikleri iddia edilen dört eski özel güvenlik görevlisi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çantası çalınan yabancı uyruklu müşterilere pasaportlarının bulunduğunu söyleyerek şikayetçi olmamaları için ikna ettikleri öğrenildi.

20.12.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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İSTANBUL'da bir AVM'de hırsızlık yapan şüphelilere yardım ettikleri ve kaçışlarını kolaylaştırdıkları iddia edilen eski özel güvenlik görevlisi 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çantası çalınan yabancı uyruklu müşterileri, pasaportlarını bulmuş gibi yaparak 'Pasaportunuz bulundu. Şikayetçi olmanıza gerek yok' diyerek ikna ettikleri iddia edildi.

İstanbul'da polise başvuran E.P., İstanbul'da AVM'lerde meydana gelen hırsızlık olaylarında, alışveriş merkezlerinde görevli özel güvenlik personelinin hırsızların kaçışını kolaylaştırdığı ve hırsızlara yardım ettiği iddiasında bulundu. E.P. yaptığı ihbarda çantası çalınan yabancı uyruklu müşterilerin çantalarının sözde güvenlik görevlileri tarafından bulunduğunu bu kişilerin mağdurları 'Çantanız bulundu. Pasaportunuz içinde. Şikayetçi olsanız da çalınanlar bulunmaz. Polise bildirmenize gerek yok.' diyerek ikna edildiğini iddia etti.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık talimatıyla önce ihbarda bulunan E.P. gözaltına alındı. E.P. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha sonra AVM'de eskiden özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.(46), O.G.(35), C.Ş.(32)ve Y.S.'yi(34) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hırsızlığa Yardım Eden Eski Güvenlik Görevlileri Yakalandı - Son Dakika

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