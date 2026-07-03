İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
03.07.2026 09:46
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İstanbul'da evlerden nakit para ve ziynet eşya çaldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy'de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Yürütülen saha çalışmaları ve teknik takip sonucunda, Küçükçekmece'de bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'de vatandaşlara ait yüksek miktarda nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen Ceylan Ç. ve Gülseren Ç'nin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri 1 Temmuz'da gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından Avcılar Haramidere bağlantı yolu üzerinde kaçtıkları taksiye düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ela C'nin 47, Ceylan Ç'nin 238, Gülseren Ç'nin ise 40 suç kaydının, ayrıca Ceylan Ç. hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, Gülseren Ç. hakkında ise 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, çalındığı değerlendirilen nakit para ile yaklaşık 1 milyon lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Para ve ziynet eşyaları muhafaza altına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin hırsızlık için binaya girmeleri ve sonrasında koşarak uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Beylikdüzü, Hırsızlık, Bakırköy, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

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