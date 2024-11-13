İstanbul'da Hırsızlık Şebekesi Çözüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Hırsızlık Şebekesi Çözüldü

İstanbul'da üç evden 1.28 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki zanlı tutuklandı.

13.11.2024 14:47
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İstanbul'da girdikleri 3 evden yaklaşık 1 milyon 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de Pendik Kurtköy'deki bir daireden yaklaşık 500 bin lira, 26 Ekim'de de Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 700 bin lira, 10 Ekim'de de Kartal Soğanlık'taki bir adresten 80 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlığı da Yıldız E. (20) ve Nazar Ş'nin (19) yaptığını tespit etti.

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Yıldız E'nin 67, Nazar Ş'nin de 57 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bazı suçlardan da aramaları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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