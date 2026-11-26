İstanbul'da, Hitit dönemine ait figürlerin iğne ve iplikle kumaş üzerine işlendiği eserlerden oluşan "Her Motif Bir Medeniyet Hikayesi" sergisi açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen serginin açılışı, üniversitenin 2. Bayezid Türk Hamamı Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sergide, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi'ndeki 30 kursiyerin, Hitit dönemine ait figürleri iğne ve iplikle kumaş üzerine motiflediği 60'tan fazla esere yer verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanatın çok yönlü düşünmeyi gerektirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının en önemli görevlerinden birinin çocuklara aklıselim ve kalbiselim bir dünya bakışı bırakmak olduğunu belirten Yentür, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Yentür, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada Hitit medeniyeti var. Binlerce yıllık insanlık medeniyetini hayat boyu öğrenmeyle günümüze taşıyoruz ve ona yeni formlar katıyoruz. Burada müthiş bir teveccüh olduğunu gördüğüm için de bu çalışmalar bizim şevkimizi artırıyor. İnşallah İstanbul'umuz için artarak devamını getireceğiz." diye konuştu.

"Alacahöyük'ün arkeolojik mirası sergimizin ilham kaynaklarından biridir"

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Şimşek de sergide, Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel birikimini, Türk el nakışının eliyle yeniden görme imkanı bulduklarını aktardı.

Bir motifin bazen eserde göze takılan ilk ayrıntı olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Biraz daha dikkatle baktığımızda o biçimin nasıl kurulduğunu, hangi malzemeyle işlendiğini ve onu yapan insanın neyi anlatmak istemiş olabileceğini merak ederiz. Bugün burada Anadolu'nun geçmişine böyle bir dikkatle bakmaya davet ediliyoruz bu sergi vesilesiyle. Alacahöyük'ün arkeolojik mirası, sergimizin ilham kaynaklarından biridir. Eski Tunç Çağı ve Hitit dönemine ait eserler Anadolu'nun geçmiş medeniyetlerinin sanat anlayışını ve üretim geleneklerini tanımamıza yardımcı olmaktadır."

Şimşek, proje kapsamında tarihi eserlerde yer alan işaret ve geometrik bezemelerin, kursiyerlerin emeğiyle iğne ve ipliğin diline aktarıldığını kaydederek, "Bir motifi kumaşa işlemek, yakından bakmayı, çizgilerin birbirine nasıl bağlandığını anlamayı ve o biçimi başka bir malzemede yeniden kurmayı gerektirmektedir. Kursiyerlerimiz bu dikkat ve sabırla tarihi örnekleri kendi emekleriyle yorumlamış bulunmaktalar. Böylece ziyaretçilerimize eski bir motifin bugün nasıl bir esere dönüşebileceğini gösteren bir sergi hazırladılar. Her birini gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Programda, konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

"Her Motif Bir Medeniyet Hikayesi" sergisi, 2. Bayezid Türk Hamamı Kültürü Müzesi'nde 6 ay boyunca ziyaret edilebilecek.