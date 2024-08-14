İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

14.08.2024 22:29
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda kurulan denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'dan itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı. Taksim Meydanı'nda kurulan denetim noktasında narkotik köpeği ve polis, şüpheli araçları durdurarak tek tek aradı. Denetimde sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetime helikopterle havadan da destek verildi.

Kaynak: DHA

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