İstanbul\'da Huzur Uygulaması

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İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.