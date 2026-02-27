İstanbul'da İftar Öncesi Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
İstanbul'da İftar Öncesi Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da İftar Öncesi Trafik Yoğunluğu
27.02.2026 19:19
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı, araçlar ilerlemekte zorlandı.

İSTANBUL'da haftanın son iş gününde iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde yoğunluk oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı ve okul saatinin iftar öncesine denk gelmesi nedeniyle ana arterlerde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Evlerine yetişmeye çalışan İstanbullular yoğunluk nedeniyle yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

