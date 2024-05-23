İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul\'da IŞİD Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini ve 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri istihbaratı bulunan şüphelilerin tamamı yakalandı.

23.05.2024 10:40
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(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD olarak bilinen aşırı dinci terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ve 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada soruşturmanın Başsavcılığa bağlı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından başlatılıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 13 şüpheli hakkında operasyon planlandığı ve şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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