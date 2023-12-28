İstanbul\'da IŞİD\'e yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 25 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
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