İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 59 Gözaltı

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(İSTANBUL)- İstanbul'da biri 'illegal mescit' olmak üzere 69 adreste 05.00 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 59 IŞİD terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan terör örgütü mensuplarını Türkiye'ye getirmeye çalıştıkları, ders, sohbet, alternatif cuma namazı gibi toplantılar düzenledikleri, fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları öne sürüldü.

Savcılık ve emniyet yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İstanbul'da 69 adrese yönelik operasyonlarda 59 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonlarda bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 3 bin 947 USD doları, 4 adet sözde bayrak/flama, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt toplantıları için kullanıldığı belirlenen mescit mühürlendi.

Şüphelilerin bir dergi adı altında ders, sohbet, alternatif cuma namazı gibi toplantılar düzenledikleri, MASAK raporlarına göre fitre, zekat ve infak adı altında para topladıkları, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan IŞİD terör örgütü mensuplarını yasadışı yollarla ülkemize getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri öne sürülüyor. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.