İstanbul'da İslami İlimler İcazet Töreni - Son Dakika
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İstanbul'da İslami İlimler İcazet Töreni

05.07.2025 14:34
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37 öğrenci, 5 yıl süren İslami ilimler eğitimini tamamlayarak icazet aldı.

İstanbul'da medrese usulü İslami ilimler üzerine 5 yıl süren eğitimlerini tamamlayan 37 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim alırken bir yandan da Darul Ulum İslami İlimler Eğitim Araştırma Vakfı tarafından 5 yıl boyunca İslami ilimler üzerine dersler alan 37 öğrenci için Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde icazet merasimi yapıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, ilahiyatta görmüş oldukları ilimleri derinleştirmek ve ihtisaslaşmak için eğitimi alanların mezuniyetine şahitlik ettiklerini söyledi.

Eğitimleri tamamlayan öğrencilerle iftihar ettiğini ve onları tebrik ettiğini belirten Kaan, "İlim, irfan ve hizmet yolcuları bu gençlerimiz ilahiyattan eğitimlerini aldılar, modern, akademik ilimlerle mücehhez oldular. Böylece çağı anlayacak, kavrayacak bir bakış açısına sahip oldular. Ama Darul Ulumda da geleneğimize bağlı kalarak medrese temelli ilimlerde derinleşerek köklerine de tutunmaya çalıştılar." dedi.

Darul Ulum İslami İlimler Eğitim Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Abdulhamid Ramazanoğlu ise, projenin öğrencilere verilen özel bir eğitim programı olduğunu ifade etti.

Hazırlık sınıfıyla birlikte fakülteye başlamasının akabinde seçilen öğrencileri vakfın bünyesine alarak eğitim programı uyguladıklarını aktaran Ramazanoğlu, "Bu 5 yıllık eğitim programında Kur'an-ı Kerim ve Arapçadan başlayarak temel İslami ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi gibi alanları klasik kaynaklarımızdan, eski tarihi kaynaklarımızdan okutmaya çalışıyoruz. Fakülte eğitimine yakın bir eğitime de burada devam ediyor. Yani haftalık yaklaşık 18-20 saat talebeler eğitim alıyorlar. Buradaki temel amacımız iyi bir ilim adamı yetiştirmek. İslami ilimler alanında yetkinliği, gayreti, çabası olan, neticeye ulaşmak için de önemli gayretler gösteren ilim adamları yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri özel seçerek aldıklarını ifade eden Ramazanoğlu, genel olarak hafızlık ve kıraat ilmine dair icazetler verildiğini, İslami ilimlere dair icazetlerin ise daha az olduğunu belirtti.

Ramazanoğlu, eğitimin sonunda öğrencilere belge verdiklerini belirterek, "Medrese geleneği, tarihi bir gelenek, icazet geleneği, tarihi bir gelenek. Az bilinen ulumi İslamiye yani İslami ilimler dini ilimler icazeti az bilinen bir gelenektir. Bugün burada yapacak olduğumuz, bunu canlandırmak daha çok yeni bir gelişme olarak ortaya koymak, tarihi canlandırmak mahiyetinde bir icazet merasimi olacak." diye konuştu.

Törenin sonunda eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere, icazet belgeleri verildi.

Törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, Darul Ulum İslami İlimler Eğitim Araştırma Vakfı kurucusu Süleyman Ramazanoğlu ile icazet alan öğrencilerin yakınları da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da İslami İlimler İcazet Töreni - Son Dakika

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