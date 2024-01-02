İstanbul\'da İsrail casusluk operasyonu: 33 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere karşı keşif, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde 46 kişiye yönelik yapılan casusluk operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, İsrail İstihbarat Servisi'nin ülkemizde insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma vb. taktik bazda işler yapmayı amaçladığı bilgileri iletilmesi üzerine bahse konu uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği değerlendirilen toplam 46 şahsa yönelik ilimiz İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese yönelik operasyon yapıldığı" kaydedildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalandı.