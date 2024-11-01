İstanbul'da İsrail Karşıtı Protesto

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(İSTANBUL) - İsrail şirketi ZIM'e ait konteynerleri taşıdığı belirtilen bir kamyonun önünü Ambarlı Limanı yakınında kesmeye çalışan bir grup "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" sloganları atarak protesto etti. Protesto esnasında güvenlik görevlileri havaya ateş açtı.

İsrail karşıtı bir grup dün akşam sevkiyat konteynerlerini 'Limanlarda siyonizme geçit yok' diyerek protesto etti. Grup, "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" sloganı attı. Protesto esnasında güvenlik görevlileri havaya ateş açtı.

O anlarda eyleme müdahale eden emniyet güçleri, protestocuların limana girişine ve konteynerlere yaklaşmasına izin vermedi.