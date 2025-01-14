İstanbul\'da Kaçak İçki ve Sahte Alkolle Mücadele İçin Yeni Düzenlemeler

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kaçak içki ve sahte alkol kullanımının yol açtığı zehirlenme vakalarıyla mücadele etmek için yeni düzenlemeler getirildiği duyuruldu. 3 ay önce alkol satışı yapan işletmelere 24 saat kesintisiz ve yüksek kaliteli görüntü kaydı zorunluluğu getirilirken, geçen hafta yayımlanan ek genelge ile sahte ya da kaçak alkol satan işletmeler üzerindeki yaptırımlar artırıldı. Bu işletmelerin ruhsatları iptal edilecek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uymayanlar için idari işlemler uygulanacak.

İstanbul Valiliği, kaçak içki ve sahte alkol kullanımının yol açtığı zehirlenme vakaları nedeniyle 10 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan bir genelge ile alkol satışı yapan işletmelere 24 saat kesintisiz ve yüksek kaliteli görüntü kaydı zorunluluğu getirdi. Ayrıca, 10 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan ek genelge ile sahte ya da kaçak alkol satan işletmeler üzerindeki yaptırımlar artırıldı. Bu işletmelerin ruhsatları iptal edilecek ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uymayanlar için idari işlemler uygulanacak.

Valilik, ilgili belediye meclisleri ve mülki idare amirleri ile koordinasyon içinde, genel güvenlik ve asayiş durumunu göz önünde bulundurarak alkol sunumu yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Ayrıca, mevzuata aykırı davrananlar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulacak. İstanbul Valililiği'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır"

"İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişi zehirlenmiş, bu şahıslardan 48'i hayatını kaybetmiştir. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerimizin yaptığı uygulamalar aralıksız devam etmektedir. Ancak bu denetimlerin, kaçak ya da sahte alkol satışının ve kullanımının tümüyle önüne geçmeye yetmediği de ortadadır. İstanbul Valiliği olarak, bu sorunla daha etkili mücadele edebilmek için bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Bu kapsamda; 10.10.2024 tarihinde çıkarılan Valilik Genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 7 gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

Bu genelgeye ek olarak, 10.01.2025 tarihinde yayımladığımız genelgeyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren işletmelerin, yapılacak denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen işletmelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan işletmelerin, özel kanunlardaki istisnalar hariç, mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecektir. İptal işlemi, ruhsat verme yetkisine sahip idari birimlerle koordineli şekilde yürütülecek olup, kolluk kuvvetleri de konuyla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Mülki idare amirleri ve belediye başkanları başta olmak üzere tüm idari birim yöneticileri, genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü olup, aksi durumların tespiti durumunda ise ilgili sorumlular hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde idari işlemler yapılarak, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır."