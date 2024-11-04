İstanbul'daki operasyonda, 743 kaçak lastik ve jant ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, lüks araçlara ait lastik ve jantları yasa dışı yollarla ülkeye getirerek piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak lastik ve jantların Esenyurt ve Sultanbeyli'de depolandığını belirledi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 743 lastik ve janta el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kaçak Lastik ve Jant Operasyonu - Son Dakika
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