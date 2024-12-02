İstanbul\'da Kaçak Oyun Konsolu Operasyonu: 50 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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İstanbul'da yurda yasa dışı yollarla sokulan yaklaşık 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 adet oyun konsolu ve seti ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen oyun setlerinin piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, oyun setlerinin taşındığı TIR'ın izine rastladı. Ekipler bir süre takip ettiği TIR'ı Eyüpsultan'da durdurdu . TIR'da yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 3 bin 500 adet oyun konsolu, kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi. 1 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.