İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı

16.06.2026 16:35
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İstanbul'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı, 57 bin ürün ele geçirildi.

İSTANBUL'da 'Kaçakçılık' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından çeşitli eşyaları konteyner ve kargo gemileri ile yabancı bayraklı yatlar vasıtasıyla, gümrük ve gözetim vergilerini kısmen veya tamamen ödemeden ülkeye getirdikleri belirlenen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kaçakçılık' suçuna yönelik yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yurt dışından çeşitli eşyaları konteyner ve kargo gemileri ile yabancı bayraklı yatlar vasıtasıyla, gümrük ve gözetim vergilerini kısmen veya tamamen ödemeden ülkeye getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin ithalatını gerçekleştirdikleri kozmetik ve oyuncak cinsi ürünleri kansere yol açabilecek yasaklı kimyasallara yönelik denetim olan TAREKS kontrollerini aşmak maksadıyla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında çeşitli oynamalar yaparak Türkiye'ye getirdikleri belirtilirken, öte yandan 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmeler vasıtasıyla elektronik sigara, tütün, puro gibi ürünleri de kaçak olarak getirdikleri bildirildi.

57 BİN 120 ÜRÜNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüpheliler F.C, H.C, M.C, İ.C, Ö.C, A.E.C, S.K, N.A, H.E. ve M.G'nin 'Organize şekilde kaçakçılık' suçu işledikleri tespit edildi. Konuya ilişkin 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin İstanbul, Ankara, Antalya ve Mardin'de belirlenen adreslerinde ve depolarında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Şüpheli H.C. tarafından getirilen oyuncak yapışkanlı tuval ürünlerin GTİP numarasının değiştirildiği, ahşap ürünlerden gümrük ve gözetim vergisi alınmaması nedeniyle ahşap çerçeve olarak gösterildiği belirtilirken, 57 bin 120 ürüne el konulduğu öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DELİLLER YOK EDİLMİŞ

Ayrıca şüpheli H.C.'nin fabrika adresinde gece vardiyasında görevli yabancı uyruklu kişinin üretilen ürünlerin, oyuncakların ham maddesinin kanserojen riski yüksek petrokimya ürünlerden oluşması nedeniyle iş güvenliği ve insan sağlığı konularında yaşanan eksikliklerden kaynaklı hayatını kaybettiği, şüphelinin suç delillerini yok ederek olayı kalp krizi olarak gösterdiği tespit edildi. Öte yandan H.C.'nin fabrikada yabancı uyruklu kişilere Türkiye'de kalması için yer ve imkan sağladığı, yapılan aramada çok sayıda yabancı uyruklu kişi bulundu.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

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