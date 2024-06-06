İstanbul'da Ayazağa Mahallesi'nde Kalker Ocağı Projesi Protesto Edildi

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(İSTANBUL) - İstanbul'da Ayazağa Mahallesi'nde, bölgeye yapılmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı projesinin ÇED süreci halk katılım toplantısı yapıldı. Toplantıyı protesto eden bölge sakinleri, "Kapasite artışı demek İstanbul'un son nefesini de kesmek demek. Belgrad Ormanı'nı maden ve inşaat tahribine kapatın. İstanbul'a ihanet etmeye son verin" diye tepki gösterdi.

İSTMAD adlı şirketin, İstanbul'un Ayazağa Mahallesi'ndeki ormana kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasite artışı yapmak amacıyla hazırladığı projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı halkın katılımıyla yapıldı.

Ayazağa Spor Kulübü Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kuzey Ormanları Savunması temsilcileri ve bölge halkı, kapasite artışını savunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlisine tepki gösterdi. Toplantıyı protesto eden bölge sakinleri "Kapasite artışı demek İstanbul'un son nefesini de kesmek demek. Belgrad Ormanı'nı maden ve inşaat tahribine kapatın. İstanbul'a ihanet etmeye son verin" dedi.

"Nefes kaynağımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz"

Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği adına açıklama yapan avukat Esmanur Çağlak da şunları söyledi:

"Bu yol üzerine gelirken siz de görmüşsünüzdür zaten. Ağaçlar bembeyaz durumda. Tozdan buradan kimse nefes alamıyor. Biz Kuzey Ormanları'nda bundan sonra tahribat açmanıza izin vermeyeceğiz... Yeşil alanımızın, orman alanımızın katliamına imza atacak projelere imza atılıyor. Buradan tekrardan uyarıyoruz. Bu projelerin peşini bırakmayacağız. Biz yaşam alanlarımızın, Kuzey Ormanları'nın yaşamasını istiyoruz. Belgrad Ormanı İstanbullular için, Sarıyerliler için çok önemli bir yer. Nefes kaynağımız, yaşam kaynağımız. Ormanımızın maden ocaklarıyla tahrip edilmesine, yok edilmesine izin vermeyeceğiz"