İstanbul\'da Kar Yağışı Başladı

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Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.