 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü, Esenyurt, Beylikdüzü başta olmak üzere İstanbul'da kar yağışı görüldü. İnsanlar, uzun zamandır bekledikleri kar yağışını sevinçle karşıladılar.

İstanbul\'da Kar Yağışı Etkili Oldu
09.01.2024 - 13:22,
Abone Ol

Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, İSTANBUL'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimeleriyle, kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.

Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü başta olmak üzere İstanbul'da belirli bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı dün (AKOM) kentin yüksek kesimleriyle kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından İstanbul'da sabah saatlerinde belirli noktalarda kar yağışı başladı.

"UZUN ZAMANDAN BERİ BEKLİYORDUK"

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kayhan Balıkçı, "2024'ün ilk karı yağdı, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri bekliyoruz. İstanbul için belki biraz tehlikeli olabilir trafik için." dedi.Şeyhmuz Akdoğdu ise, "Yılın ilk karı güzel hissettiriyor. Beklemiyordum açıkçası, daha birkaç gün öncesine kadar hırkayla geziyordum. Bir anda kar geldi, güzel birşey yani." şeklinde konuştu.

TAKSİM'DE SULU KAR

Taksim'de ise rüzgarla birlikte yer yer yağmur ve karla karışık yağmur etkili oldu. Özellikle toplu taşıma araçlarıyla işe gidenler duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, İstanbul, Taksim, Hava Durumu, İstanbul, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement