İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı inmeye çalışırken yolda kalan İETT otobüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında kaymaya başladı. Şoförünün durduramadığı otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
YOLCULAR İTTİRDİ
Arnavutköy'de İETT hattına entegre olarak işletilen yolcu minibüsü ise yolda kaldı. Karda ilerlemekte güçlük çeken minibüsü içerisindeki yolcular ittirerek kurtarmaya çalıştı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Yağışı, İETT Otobüsünü Ağaca Çarptırdı - Son Dakika
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