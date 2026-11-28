İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Karz Sempozyumu'nda, İslam medeniyetinin yardımlaşma ve dayanışma müesseselerinden biri olan karz-ı hasenin yaklaşık 15 ülkedeki uygulama örnekleri ve farklı finansman modelleri ele alınıyor.

Karz-ı Hasen Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) düzenlenen sempozyum, farklı ülkelerden akademisyenleri ve faizsiz borç alanında faaliyet gösteren kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

Karz-ı Hasen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumda karz-ı hasenin dünyadaki uygulamalarına ilişkin örneklerin ele alındığını söyledi.

Farklı ülkelerden uzmanların katıldığı sempozyumun iki gün süreceğini belirten Koca, vakıf olarak karz-ı hasen kavramının doğru anlaşılmasını, dünyadaki uygulamaların tanınmasını ve iletişim kanallarının güçlendirilerek ortak çalışmalar yürütülebilecek bir zeminin oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Vakfın Türkiye'deki faaliyetlerine de değinen Koca, "güzel borç vermek" anlamına gelen karz-ı hasen kapsamında evlilik hazırlığındaki gençlere faizsiz borç desteği sağladıklarını anlattı.

Koca, vakfın sağladığı desteğe ilişkin "33 yaşını geçmemiş, ilk kez evlenecek ve ödeme kabiliyeti bulunan gençlere evlenmeden önce borç desteği sağlıyoruz. Geri ödemeleri kendi imkanları çerçevesinde yapıyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 20 çift bu imkandan yararlandı ve yaklaşık 450 milyon lira civarında ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Koca, uygulamanın gençlerin evlilik sürecinde karşılaştıkları ekonomik sorunların giderilmesi açısından önemli bir imkan sunduğunu dile getirdi.

Sempozyumda farklı ülkelerdeki karz-ı hasen alanındaki deneyimlerin paylaşacağını belirten Koca, katılımcıların farklı uygulama örneklerinden yararlanmasıyla ortak bir çalışma ortamının oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Koca, sempozyumdaki konuşmaların tamamının karz, yani güzel borç verme anlayışı çerçevesinde şekillendiğini ve dünyadaki uygulamaların farklı yönleriyle değerlendirildiğini belirtti.

Farklı ülkelerdeki faizsiz borç modelleri değerlendiriliyor

Uluslararası Karz Sempozyumu Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya da organizasyonun hem Türkiye'de hem de dünyada karz odaklı düzenlenen ilk sempozyum olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Karz konusunun daha önce farklı platformlarda ele alındığını ancak dünyadaki uygulamalara odaklanan ilk sempozyumun bu organizasyon olduğunu vurgulayan Kızılkaya, program kapsamında yaklaşık 15 ülkenin faizsiz borç uygulamalarını incelediklerini ifade etti.

Kızılkaya, İran, Endonezya, Malezya, ABD, Kanada, Sudan, Nijerya, Mali, Ürdün, Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden katılımcının sempozyumda yer aldığını, katılımcıların kendi ülkelerindeki ve kurumlarındaki faizsiz borç uygulamalarına ilişkin tecrübelerini paylaştığını dile getirdi.

Bu sayede dünyadaki farklı uygulamaların bir arada değerlendirilmesine imkan sağlandığına dikkati çeken Kızılkaya, faizsiz borç veren kurumların temsilcilerinin bir araya gelerek birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmasının, söz konusu kurumlar açısından yeni modeller geliştirme ve uygulama fırsatı sunduğunu anlattı.

Farklı ülkelerdeki karz-ı hasen uygulamalarına ilişkin örnekler de veren Kızılkaya, Türkiye'de Karz-ı Hasen Vakfının evlilikleri desteklediğini, bazı ülkelerde sağlık alanında, ABD'de ise tıp fakültesi öğrencilerine yönelik faizsiz borç uygulamalarının bulunduğunu dile getirdi.

Kızılkaya, bu yönüyle sempozyumun hem akademik bilgi birikimine hem de uygulama alanına önemli katkılar sunduğunu belirterek, program kapsamında yaklaşık 25 sunumun yer aldığını, sunumların hem akademisyenler hem de sahada faaliyet gösteren kurumların temsilcileri tarafından gerçekleştirilmesinin organizasyonu diğer programlardan ayırdığını söyledi.

Modern dünyanın insan ilişkilerini zayıflattığını ve bireysel faydayı merkeze alan bencil bir insan tipi ortaya çıkardığını belirten Kızılkaya, karz-ı hasenin bu anlayıştan paylaşmayı merkeze alan ve veren el olmayı önemseyen bir insan anlayışına geçişi sağlayabilecek önemli bir müessese olduğunu sözlerine ekledi.