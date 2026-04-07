İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin 3 Milyon TL Destek Paketi Başvuruları Başladı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla sunulan 3 milyon TL destek paketine başvurular alınmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu bu paket dahilinde kredi, 180 ay vade, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla sunulacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, başvuruların riskli bir yapıya sahip olma, müteahhitle anlaşma sağlama ve belediyeden ruhsat alma kriterlerine dayandığını belirtti. Başvuru süreci iki aşamalı olup, önce müteahhit projesi değerlendirilecek, ardından vatandaşlar bankaya başvurabilecek. Kredi doğrudan vatandaşa kullandırılıyor ve müteahhitlere inşaat ilerlemesine göre ödeme yapılıyor.

Bolat, kredinin aylık taksitinin belgelenebilir gelirin %70'ini aşmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kriterin esnek olduğunu ve vatandaşların yaklaşık %99'unun yararlanma imkanı bulduğunu ifade etti. Faiz oranı maksimum %0,69 olup, indirimlerle %0,59'a kadar düşebiliyor. İndirimler, konut sahibi olmama, düşük gelir, şehit-gazi aileleri, engelliler, emekliler, kadın hanereisleri ve enerji kimlik belgesi sınıfına göre uygulanıyor. Toplam indirimlerle aylık taksit yaklaşık 25 bin TL'ye denk geliyor. Bolat, İstanbul'da birkaç ayda bin başvuru hedeflendiğini belirterek, vatandaşları kentsel dönüşüm ofislerine beklediklerini söyledi.