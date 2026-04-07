İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin 3 Milyon TL Destek Paketi Başvuruları Başladı

07.04.2026 18:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu paket kapsamında, 180 ay vade, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla kredi sunuluyor. Başvurular riskli yapı sahipliği, müteahhit anlaşması ve belediye ruhsatı kriterlerine göre değerlendirilecek.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla sunulan 3 milyon TL destek paketine başvurular alınmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu bu paket dahilinde kredi, 180 ay vade, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla sunulacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, başvuruların riskli bir yapıya sahip olma, müteahhitle anlaşma sağlama ve belediyeden ruhsat alma kriterlerine dayandığını belirtti. Başvuru süreci iki aşamalı olup, önce müteahhit projesi değerlendirilecek, ardından vatandaşlar bankaya başvurabilecek. Kredi doğrudan vatandaşa kullandırılıyor ve müteahhitlere inşaat ilerlemesine göre ödeme yapılıyor.

Bolat, kredinin aylık taksitinin belgelenebilir gelirin %70'ini aşmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kriterin esnek olduğunu ve vatandaşların yaklaşık %99'unun yararlanma imkanı bulduğunu ifade etti. Faiz oranı maksimum %0,69 olup, indirimlerle %0,59'a kadar düşebiliyor. İndirimler, konut sahibi olmama, düşük gelir, şehit-gazi aileleri, engelliler, emekliler, kadın hanereisleri ve enerji kimlik belgesi sınıfına göre uygulanıyor. Toplam indirimlerle aylık taksit yaklaşık 25 bin TL'ye denk geliyor. Bolat, İstanbul'da birkaç ayda bin başvuru hedeflendiğini belirterek, vatandaşları kentsel dönüşüm ofislerine beklediklerini söyledi.

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
