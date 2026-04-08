İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm İçin 3 Milyon TL Destek Paketine Başvurular Başladı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen '3 milyon TL destek' paketine başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan paket kapsamında vatandaşlara 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve yüzde 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefleyen destek paketiyle, özellikle riskli yapıların yenilenmesinin önünün açılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul'da dönüşümü nihayete erdirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başvuru esnasında çeşitli kolaylıklar sağlandığını ifade eden Bolat, projenin altı pilot ilde (Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve İzmir) uygulandığını ve vatandaşların müteahhitle anlaşmalarında ihtiyaç duyduğu finansman desteğini sağladıklarını söyledi.

Kredi projesinde sosyal etki çalışması yapıldığı için kırılgan gruplara özel indirimler bulunuyor. Şehitler, gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler ve hane halkı reisi kadın olan haneler gibi gruplar ekstra indirimler alabiliyor. Enerji verimliliği esasında da indirimler mevcut olup, bu indirimlerle faiz oranı yaklaşık yüzde 0,59'a kadar düşebiliyor. Destek projesine yoğun ilgi olduğunu belirten Bolat, bu projeyle İstanbul'da dönüşümü tamamlamayı hedeflediklerini ve tüm İstanbulluları beklediklerini ifade etti.