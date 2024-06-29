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(İSTANBUL)- Okulların tatile girmesi ve trafiğin sınırlı da olsa bir miktar rahatlamasıyla birlikte İstanbul'da köprü ve yol bakımları hızlandı. Yenibosna'da üst geçit yapımından sonra dün gece de Sağmalcılar Viyadüğü'nde derz bakımı başlatıldı. İBB yetkilileri, sürücüleri trafik ve yer işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Kentte önceki gün Yenibosna Üst Geçidi yapımı nedeniyle şerit daraltması uygulaması başlamıştı. Dün gece de Sağmalcılar Viyadüğü'nde derz çalışmaları başladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi, O-3 Sağmalcılar Viyadüğü'ndeki çalışmalar 10 gün sürecek. İş kapsamında viyadüğün Aksaray yönünde bulunan köprü genleşme derzi yenilenecek. Yapısal ömrünü tamamlamış olan mevcut derzdeki çalışmalar nedeniyle 23.00 – 06.00 saatleri arasında Aksaray yönündeki tüm şeritler trafiğe kapatılacak. Kapalı şeritler 06.00'da tekrar trafiğe açık olacak. Sürücülerin trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları gerekiyor.