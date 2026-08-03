İstanbul'da Korsan Otoparkçılara Baskın

İstanbul'da, korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 23 kişi yakalandı.

Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.