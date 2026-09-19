İstanbul'da koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar yarın 06.00'dan kapatılacak

İstanbul'da düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle yarın Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle saat 06.00'dan program bitimine kadar Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatılacak.

Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.