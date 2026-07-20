İstanbul'da Kültür Sanat Haftası

İstanbul'da bu hafta konserlerden sergilere ve tiyatro oyunlarına, birçok kültür sanat etkinliği sanatseverlerle buluşacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi'nde hafta boyunca çocuklara yönelik yaratıcı drama, resim ve sanat atölyeleri düzenlenecek.

Pera Müzesi'nde "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Müzenin koleksiyon sergileri de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

İstanbul Modern'de "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası", "Panorama: Hayaller ve Yerler", "Yüzen Adalar" ve "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Arter'de, 7-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Hikayedeki Boşluklar" atölyesi, 25 Temmuz'da saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Atölyede çocuklar, "Yapım Aşamasında" grup sergisini gezdikten sonra yazı, kolaj ve çizim tekniklerini kullanarak kendi anlatılarını oluşturacak.

Konserler

Perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu, 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 20 Temmuz'da, Hilton Istanbul Bosphorus Gün Bahçesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı, Latin müziğinden esinlenen repertuvarını konuk sanatçıların katılımıyla seslendirecek.

Zorlu PSM Vestel Amfi'de yarın "Biz Bize Quiz Night: Dizi Film Müzik Magazin" etkinliği gerçekleştirilecek.

Alternatif rock grubu Olur Öyle Hatalar, "City Sounds" konserleri kapsamında 22 Temmuz'da, Berlin merkezli müzisyen Netam, 23 Temmuz'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de müzikseverlerle buluşacak.

VIBE vokal topluluğu, pop ve caz repertuvarından oluşan akapella konserini 24 Temmuz'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de verecek.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nilüfer, "Nilüfer Senfonik Geceler" konseriyle, şef Hakan Şensoy yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

ABD'li müzik topluluğu Pink Martini, "Sympathique", "Hang on Little Tomato" ve "Hey Eugene!" gibi sevilen eserlerinden oluşan repertuvarıyla 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Rock müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, "N'apim Tabiatım Böyle", "Kalbin Yok mu?", "İstanbul'da Sonbahar" ve "Ruhun Sarışın" adlı eserlerinin de aralarında olduğu bir seçkiyi, 24 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranları için yorumlayacak.

İsveçli metal grubu In Flames ile Alman heavy metal grubu Accept, Maximum Uniq Açıkhava'da düzenlenecek konserlerde müzikseverlerle buluşacak. Accept, Destruction ve Saint N' Sinners 25 Temmuz'da, In Flames, Napalm Death ve Employed to Serve ise 26 Temmuz'da sahne alacak.

Tiyatro oyunları

Semaver Kumpanya'nın sahnelediği, İspanyol yazar Jordi Galceran imzalı "Metot" oyunu bu akşam ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Serkan Keskin'in yönettiği oyunda Keskin'in yanı sıra Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman rol alıyor.

Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz'ın rol aldığı, Peter Danish'in kaleme aldığı "Devlerin Savaşı", 24 Temmuz'da ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Usta oyuncu Şener Şen, DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunuyla yaz turnesi kapsamında yarın Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatroseverlerle buluşacak. Vasıf Öngören'in kaleme aldığı oyunda, Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik ediyor.

Sergiler

Semiha Berksoy'un opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat alanındaki üretimini bir araya getiren "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi, 6 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de ziyaret edilebilecek.

Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde 27 Aralık'a kadar devam edecek.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından hazırlanan "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Metrohan'da gezilebilecek.

Kalyon Kültür'deki "Güneşin Kıyısı" karma sergisi, 30 Eylül'e kadar, Decollage Art Space'teki "The Habits" sergisi de 30 Ağustos'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.