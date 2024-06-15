İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde otoyollarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde otoyollarda yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanırken, Ankara istikametinde ağır seyir halinde olan araçlar nedeniyle Çamlıca gişelerinde kontrollü geçiş sağlanıyor. Kent içi trafikte ise sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritasına göre, Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düşmüş durumda. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

15.06.2024 09:51
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İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.

Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor.

Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinde otoyollarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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