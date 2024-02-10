İstanbul\'da Barış Merkezi, uzmanlara akademik eğitim verecek

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki barış ve kalkınma çalışmalarına katkı vermek amacıyla İstanbul'da kurulan Barış Merkezi, profesyonel sertifika programı kapsamında uzmanlara akademik eğitim verecek. Merkezde yürütülecek programda barış ve kalkınma teorileri ile metodolojisi, sürdürülebilir kalkınma, diplomasi ve iş birliği ana konularında kapsamlı bir müfredat işlenecek. İlk eğitim grubu için programa alımlar, Şubat 2024'te, dersler ise 2025 yılında başlayacak.
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından yerel eğitim merkezi CIFAL İstanbul aracılığıyla sunulan akademik çalışmaları, saha ziyaretlerini, seminer ve atölye çalışmalarını da içerecek olan program, faaliyete geçti. Program kapsamında 40 barış ve kalkınma uzmanına eğitim verilecek. Bu amaçla kurulan Barış Merkezi'nde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerin karşı karşıya kaldığı toprak ve kimlik sıkıntıları, iklim değişikliği, gıda güvensizliği, mülteci entegrasyonu ve toplumsal kalkınma gibi konular çerçevesinde barışın inşası programına katılan öğrenciler ileri düzeyde bilgi ve becerilerle donatılacak.
Öğrenciler deneyimlerini bölgede 9 aylık bir sosyal değişim projesi uygulamak için kullanacak ve sonuçlarını sunacakları bitirme semineri ile programı tamamlayacak. Kariyerlerinin ortasındaki uzmanlara uygun olarak tasarlanmış program, bursiyerlerin öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarına entegre edebilmelerini, kendi kurumlarını ve toplumlarını olumlu yönde etkileyebilmelerini sağlayacak. Birleşmiş Milletler'in desteğinde Rotary Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkılarıyla faaliyet gösterecek Barış Merkezi'nde ilk eğitim grubu için programa alımlar, Şubat 2024'te, dersler ise 2025 yılında başlayacak.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
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