İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı Bekleniyor

25.02.2026 17:27
İstanbul Valiliği, gece sıcaklığının 1 dereceye düşeceğini ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği kuvvetli rüzgarla birlikte bu gece hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşeceği uyarısını yaptı, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, "Bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir" denildi.

İstanbul'da bu gece itibarıyla hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi, rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi ve bazı ilçelerle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülmesi bekleniyor. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1 derece... Bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir."

Rüzgar:  Bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); yarın (26.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklıkları:  Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

