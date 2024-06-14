İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Tahminlere göre, saateki hızı 60 kilometreye yaklaşacak kuzey yönlü rüzgarlarla sıcaklık 8-10 derece birden azalacak, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

AKOM'dan alınan tahminlere göre saat 15.00 gibi rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte sıcaklık 8-10°C birden azalacak, beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Yağışlı havanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken cumartesi sabahı tekrar güneşli yaz günlerinin yaşanmaya devam edeceği öngörülüyor.

"Fırtına ile birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak"

Konuya ilişkin AKOM'un meteorolojik değerlendirmesinde "Yaz yağmurları genelde 7 ila 15 dakikalık zaman diliminde fırtına ile birlikte şiddetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde düştüğünden, anında akışa geçmekte yollarda göllenmelere, kod seviyesinin altında kalan kesimlerde ise su baskınlarına neden olabilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar (15 Haziran hariç) mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" ifadeleri de yer aldı.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de fırtına ve yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anından kuvvetli rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini anımsattı.