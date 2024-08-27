İstanbul'da Kuvvetli Yağışa Rağmen Büyük Bir Sorun Yaşanmadı

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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sabah saatlerinde kentte özellikle Fatih ve Beşiktaş'ta etkili olan yağışla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, metrekareye yaklaşık 26 kilogram yağış düştü, kuvvetli yağışa rağmen büyük bir sorun yaşanmadı. İBB ekipleri tıkanan mazgalları açtı, kısa süreli su birikmesi yaşanan noktalara ekipler koordineli bir şekilde anında müdahale etti.

İstanbul'da bu sabah saatlerinde kısa süreli yağış görüldü. Özellikle Fatih, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış trafikte kısa süreli yoğunluğa neden oldu.

Konayla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, metrekareye yaklaşık 26 kilogram yağış düştüğü, kuvvetli yağışa rağmen büyük bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, " Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beşiktaş, Zeytinburnu, Fatih başta olmak üzere önceki yıllarda kronikleşmiş su baskını yaşanan toplam 130 noktada, bugün etkili yağışa rağmen herhangi bir sorun yaşanmadı. Altyapı yatırımlarının başarısı bir kez daha test edildi." denildi. İBB'nin yağışla ilgili açıklaması şöyle:

Ekipler sahadaydı

"İBB ekipleri, yağış öncesinde önlemler aldı. Mazgallar ve yol kenarları temizlendi. Etkili yağışın sürüklediği atıkların tıkadığı noktalara anında müdahale edildi. Kısa süreli su birikmesinin yaşandığı ve İBB ekiplerinin sorun büyümeden müdahale ettiği noktalar şöyle:

Aksaray Namık Kemal Caddesi'ndeki su birikmesine, T5 Alibeyköy Otogar- Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar- Eminönü istasyonları arasında yaşanan göllenmeye hemen müdahale edildi. Atatürk Köprüsü girişindeki su birikmesi, Kabataş'ta yol kenarındaki taşmalara, Gülhane Parkı ve Sirkeci Garı girişinde, Aşiyan Mezarlığı önünde, Emirgan, Etiler, Baltalimanı, FSM bağlantı yolları, Kağıthane- Hasköy arasındaki yollara etkili müdahaleler yapıldı. Zincirlikuyu metrobüs yolu, Mecidiyeköy meydandaki etkili yağışın trafiği etkilemesine izin verilmedi. Dolmabahçe Tüneli çıkışında, Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde, Kumkapı, Baltalimanı Hisarüstü Taşkışla Caddesinde ve Fatih Aksaray'da da ekipler yağış boyunca sahadaydı. Dolmabahçe'de bozulan yola anında müdahale edildi. Asfalt yenilendi. Beşiktaş Meydanı, Unkapanı köprü altı, Fatih Kumluk alt geçidinde de ekiplerin etkili müdahaleleriyle sorun yaşanmadı."