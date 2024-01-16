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İstanbul'da Lodos Uyarısı: Soba Zehirlenmelerine Dikkat! - Son Dakika
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İstanbul'da Lodos Uyarısı: Soba Zehirlenmelerine Dikkat!

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da lodosun neden olacağı fırtına ve sıcak hava sebebiyle soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Lodosun etkisiyle açık deniz seferlerinin aksayabileceği ve baca gazı zehirlenmelerinin artabileceği belirtilirken, vatandaşlardan sobalarını yatmadan önce söndürmeleri istendi.

İstanbul\'da Lodos Uyarısı: Soba Zehirlenmelerine Dikkat!
16.01.2024 - 12:14,
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da lodos nedeniyle soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

AKOM, 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olacak fırtınaya dikkat çekti

AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz"

Kaynak: DHA
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