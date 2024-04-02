İstanbul'da, martta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber, en çok düşen ürün ise salatalık oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Mart ayında yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 34,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış görülen diğer ürünlerden bazıları, sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,45 ile ayva, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,55 ile tuz, et, balık ve kümes hayvanları alt grubundan yüzde 16,02 ile koyun eti, yüzde 14,28 ile sucuk ve yüzde 13,11 ile dana eti, konut harcamaları grubundan yüzde 13,93 ile badana ve boya işçiliği olarak belirlendi.
Fiyatı en fazla azalanlar
Martta sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, yüzde 29,42 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, yüzde 24,29 ile kabak, yüzde 18,97 ile bakla, yüzde 10,57 ile karnabahar, yüzde 8,48 ile ıspanak ve yüzde 7,18 ile yumurta olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Mart Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Düşen Ürünler Açıklandı - Son Dakika
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