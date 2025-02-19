İstanbul'da Metro Seferleri Uzatıldı

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(İSTANBUL) Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, vatandaşların tercih ettiği metro seferlerinde uzatmaya gidildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Şehir içi ulaşımın aksamaması için bazı hatlarımızda seferler ilk etapta 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Yolcu yoğunluğunun devam etmesi halinde, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacaktır." denildi, sefer uzatması yapılan hatlar hakkında bilgi verildi. 20.00 itibarıyla da saat 18.30 sıralarında yüzde 90'lara çıkan trafik yoğunluğu yüzde 67'lere düştü.

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılarına uyan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi. Yolcu yoğunluğu karşısında da İBB ek önlemleri devreye koydu. Metro İstanbul, bazı hatlarda sefer uzatması yaptı. Metro İstanbul'un açıklaması şöyle:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Şehir içi ulaşımın aksamaması için aşağıdaki hatlarımızda seferler ilk etapta 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Yolcu yoğunluğunun devam etmesi halinde, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacaktır. Sefer uzatması yapılan hatlarımız:

M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Haciosman, M3 Bakırköy- Kayaşehir, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız- Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş- Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan."

20.00 itibarıyla da saat 18.30 sıralarında yüzde 90'lara çıkan trafik yoğunluğu yüzde 67'lere düştü.