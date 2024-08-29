İstanbul'da Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı

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İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.