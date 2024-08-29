İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Sefaköy'deki metrobüs kazasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2'si ağır 50 kişinin yaralandığını, tedavileri tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.

Yenibosna-Sefaköy istasyonları arasında sabah 08.48 sıralarında iki metrobüsün çarpışmasıyla yaşanan kazada yaralanan 7 kişinin taburcu edildiği açıklandı. İstanbul Valiliği, yeni bir açıklamayla güncel durumu paylaştı. Açıklamaya göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2'si ağır 50 kişi de yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılar yaralılardan 43'nün tedavisi devam ederken diğer 7 yaralının da tedavileri ayakta yapılıp taburcu edildi. Olayla ilgili ayrıca 2 metrobüs şoförü ile bir denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.

İmamoğlu: Büyük üzüntü duydum

Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya devam edildiği Adıyaman'da programını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, " Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.