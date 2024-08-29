İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Sefaköy'deki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

29.08.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Sefaköy'deki metrobüs kazasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2'si ağır 50 kişinin yaralandığını, tedavileri tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.

Yenibosna-Sefaköy istasyonları arasında sabah 08.48 sıralarında iki metrobüsün çarpışmasıyla yaşanan kazada yaralanan 7 kişinin taburcu edildiği açıklandı. İstanbul Valiliği, yeni bir açıklamayla güncel durumu paylaştı. Açıklamaya göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 2'si ağır 50 kişi de yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılar yaralılardan 43'nün tedavisi devam ederken diğer 7 yaralının da tedavileri ayakta yapılıp taburcu edildi. Olayla ilgili ayrıca 2 metrobüs şoförü ile bir denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.

İmamoğlu: Büyük üzüntü duydum

Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya devam edildiği Adıyaman'da programını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kazaya ilişkin bir açıklama paylaştı. İmamoğlu, " Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 hemşehrimizin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Kazayla ilgili başlattığımız kapsamlı soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Sefaköy, İstanbul, Trafik Kazaları, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:04:02. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement