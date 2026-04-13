İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

13.04.2026 13:40
İstanbul Valiliğince ilgili kurumlara gönderilen yazıda, kentteki tüm ana mezarlık giriş­ ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi istendi

İstanbul Valiliğince, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla kentteki tüm ana mezarlık giriş­ ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan kamera kurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Müftülüğünün de aralarında bulunduğu bazı kamu kurumlarına, kentteki ana mezarlıklara kamera kurulmasına ilişkin yazı tebliğ edildi.

Yazıda, İstanbul sınırları içerisinde bulunan mezarlıklarda, kabirlerin korunması, hırsızlık, tahribat ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi ile vatandaşların huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları başlığı altında bulunan 7'nci maddesinin anımsatıldığı yazıda, mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek ve definle ilgili hizmetleri yürütmenin İstanbul'da Büyükşehir Belediyesinin görev alanında olduğu kaydedildi.

Yazıda, 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun'un "korunma" başlığı altındaki maddesinde, "Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatıyla veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz." hükmünün yer aldığı aktarıldı.

Bu doğrultuda, İstanbul ve ilçelerindeki tüm ana mezarlık giriş­ ve çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması, gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi istenen yazıda, kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi, aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması, kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda, başta kolluk, zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanması hususunda gereğinin yapılması istendi.

Kaynak: AA

