İstanbul\'da Motosikletli Suç Çetelerine Operasyon

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(İSTANBUL)- İstanbul'da son 1 haftada yeni nesil mafya olarak nitelenen motosikletli suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak nitelenen motosikletli suç çetelerine yönelik yeni bir operasyon yaptı. 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve saldırılarda kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 40'ı emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.