İstanbul'da nadir görülen kara sümsük kuşu görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da nadir görülen kara sümsük kuşu görüntülendi

İstanbul\'da nadir görülen kara sümsük kuşu görüntülendi

ABD vatandaşı olan ve 14 yıldır İstanbul'da yaşayan Andre Yarborough, Üsküdar sahilinde nadir rastlanan kara sümsük kuşunu görüntüledi. Yarborough, kuşun Türkiye'de nadir görülen bir tür olduğunu belirtirken, kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da İstanbullulara kuşun fotoğrafını gönderme çağrısı yaptı.

28.04.2024 19:01
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ABD vatandaşı olan ve 14 yıldır İstanbul'da yaşayan Andre Yarborough, Türkiye'de nadir rastlanan kara sümsük kuşunu Üsküdar sahilinde görüntüledi.

Chicago Overseas Üniversitesi Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşen ve yurt dışı eğitimi konusunda danışmanlık yapan Yarborough, AA muhabirine, kara sümsük kuşunu martıları izlerken gördüğünü söyledi.

Çocukluğundan beri kuşlara özel ilgi duyduğunu anlatan Yarborough, "Amerika'da çocukluğumun geçtiği yerde çok kuş türü vardı. Onlarla ilgilenir değişik kuş türlerini takip ederdim. İstanbul'a gelince bu ilgim devam etti. Sümsük kuşunu görüntülediğim sabah, bir martı sürüsünün farklı hareket etmesi dikkatimi çekti. Onlara bakarken kara sümsük kuşunu gördüm." ifadesini kullandı.

Yarborough, ilk kez böyle bir kuş türüyle karşılaştığını fark edince internette araştırma yaptığını belirterek, "Araştırmalarım sonucunda bu kuşun kara sümsük kuşu olduğundan emin oldum. Bu kuşun Türkiye'de çok nadir görüldüğünü ve bu kuşu hayatımda daha önce hiç görmediğimi fark ettim. Daha sonra arkadaşlarıma anlattım. Kara sümsük kuşunun yolunu kaybettiği için İstanbul'a geldiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un Afrika'dan Avrupa'ya geçen kuşlar için göç yolu olduğunu ifade eden Yarborough, özellikle Rumeli Feneri ve Sarıyer'den izlendiği takdirde bir gün içinde çok değişik kuş türlerinin görülebileceğini belirtti.

İstanbul'a 14 yıl önce ilk geldiğinde martıların insanlara çok yakın davrandığını ve buna çok şaşırdığını vurgulayan Yarborough, her sabah Üsküdar sahiline gelip, martılara ve kuşlara yem verdiğini söyledi.

İstanbul'da kara sümsük kuşu görenlere çağrı

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı, kuş dedektifi olarak bilinen Emin Yoğurtcuoğlu ise kara sümsük kuşunun Türkiye'de görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından, "Harem civarında ve İstanbul Boğazı'nda kara sümsük gören fotoğrafını gönderebilir mi? Uçarken martılardan az daha büyük olan garip görünümlü bir kuş. Suya dalarak balık avlıyor. Karabataklarla karıştırmayın. Bütün İstanbullulara çağrımızdır. Martı ve kargaların bolca tacizine uğruyor. Sudan çıkışı ve uçuş şekli deniz kuşlarına göre farklı. Bugün gören olursa konumuyla beraber gönderirse müthiş olur." paylaşımını yaptı.

Okyanus ve açık denizlerde yaşayan tropik suları seven bir kuş türü olan kara sümsük kuşunun (Sula leucogaster) Türkiye'de yaşayan kuzey sümsük kuşundan farklı olarak kafası, boynu ve üst tarafları koyu renkli.

Sert fırtınalarda kıyılara yakın bölgelerde de gözlenen ve bazen okyanus ortasında teknelere dinlenmek için konmasıyla bilinen bu tropik kuş, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle daha fazla kuzey bölgelerinde, nadiren de Akdeniz'de görülüyor. Batı Akdeniz ülkelerinin kıyılarında tek tük kaydı olan bu türe, Doğu Akdeniz'de de çok az sayıda rastlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da nadir görülen kara sümsük kuşu görüntülendi - Son Dakika

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