İstanbul\'da Nasrallah Protestosu

Güncel

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi.

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi ve Caferi Alimler Birliğinin çağrısıyla İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi üyesi Hüseyin Ali Bahşi, son bir yıldır dünyanın gözü önünde, BM'nin ve diğer devletlerin çağrılarına aldırış etmeden, evrensel insan haklarını hiçe sayıp bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden binlerce insanı öldüren İsrail'in, son olarak Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef aldığını söyledi.

Bu şehadetin yeni bir başlangıç olacağını dile getiren Bahşi, bu davanın yoluna yeni mücahitlerle daha güçlü devam edeceğini kaydetti.

Grup, açıklamanın ardından bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.