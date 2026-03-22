İstanbul\'da Nevruz Kutlaması

DEM'in düzenlediği nevruz kutlaması, Yenikapı'da müzik ve barış mesajlarıyla gerçekleşti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul İl Örgütü tarafından organize edilen nevruz kutlaması, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren kutlamalara katılmak için alana gelen vatandaşlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan güvenlik noktalarından geçerek içeri alındı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı girişlerde katılımcıların üst ve çantaları arandı.

Etkinlik programı, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Ateşin yakılmasının ardından alandakiler, Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekerek kutlamalara katıldı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun toplumsal bir mesaj taşıdığını belirterek, bu nevruzun, milyonların adalet ve barış talebi olduğunu söyledi.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Hatimoğulları, "Orta Doğu'da ezilenlerin gündüzünü geceye çevirmek istiyorlar. Her acının tek bölgesi ne yazık ki Orta Doğu oluyor." dedi.

Hatimoğulları, demokratik cumhuriyet yolunda 27 Şubat'ın halkların ortak geleceğine atılmış çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin başlangıcını yapıyoruz. Artık yaraları konuşmak değil, yaraları iyileştirmek ve sarmak zamanıdır. 'Çatışma değil müzakere, inkar değil demokratikleşme.' diyoruz. Biz demokrasi ve adaletin güçlendirdiği onurlu bir barıştan yanayız. Bu ülkenin geleceği düşmanlıkta değil ortak yaşam mücadelesiyle mümkündür. Bu ülkeye gerçek bir hukuk gelmeli. Gerçek bir adalet işlemeli. Artık otoriter dil susmalı, demokratik siyasetin dili konuşmalıdır. Barış sürecinde artık sözler bitmeli, artık temenniler bitmeli ve artık somut adımlar atılmalıdır."

Geçmişten bugüne yok sayılma politikalarına karşı varlıklarını koruduklarını, hiçbir baskı karşısında boyun eğmediklerini ifade eden Hatimoğulları, başarıya ulaşmak için daha güçlü bir çalışma ve örgütlenme sürecine girilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hatimoğulları, "2025'te silahlar bırakıldı. 2026 yılında milyonlarla barışın ve demokrasinin meşalesini yakacağız hep beraber. Cemre toprağa düştü. Suya, havaya düştü. Bugün de bizler nevruz meydanından barış cemresini bu topraklara hep beraber armağan edeceğiz. Nevruz ruhuyla yürüyeceğiz. Özgürlük ve demokrasi için hep birlikte el ele olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Kutlama sırasında bazı kişilerin ses platformuna çıkarak yasa dışı pankart ve döviz açma girişiminde bulunması üzerine alanda görevli polis ekipleri müdahale ederek, engel oldu.

Nevruz etkinliği çeşitli sanatçıların müzik dinletilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

