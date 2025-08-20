İstanbul\'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi

199715:

Sonra da zam görüşmeletine yok %3 tü 5 ti günletce pazarlık yapın. Ama salağız işte. O kadar ki sorsan hetkes de akıllı sanıyor kendini. Birileti salak olacak ki birileri üretmeden kazansın. Dünyanın en fakir 20 ülkesinin liderinin dünyanın en zenginlerinin arasında olması tesadüf değil herhalde. Mallığa DEVAMKE...