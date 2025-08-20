İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini açıkladı.
Sinar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, okul servis ücretlerinde yüzde 50 artış istediklerini söyledi. Personel taşımacılığı için ise yüzde 100 zam talebinde bulunduklarını ifade eden Sinar, artan maliyetlerin bu talebin en önemli gerekçesi olduğunu dile getirdi.
Kararın belediye tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan; Ankara'da okul servis ücretleri yüzde 30 oranında artırıldı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl aylık 1860 TL olan 0-3 kilometre ücreti 2418 TL'ye yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)