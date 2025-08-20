İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi - Son Dakika
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi

20.08.2025 11:53
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini açıkladı.

Sinar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını belirterek, okul servis ücretlerinde yüzde 50 artış istediklerini söyledi. Personel taşımacılığı için ise yüzde 100 zam talebinde bulunduklarını ifade eden Sinar, artan maliyetlerin bu talebin en önemli gerekçesi olduğunu dile getirdi.

Kararın belediye tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM

Öte yandan; Ankara'da okul servis ücretleri yüzde 30 oranında artırıldı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl aylık 1860 TL olan 0-3 kilometre ücreti 2418 TL'ye yükseldi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Larin_9285:
    hani enflasyon yüzde 30 du bunlar neye göre istiyor 16 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Yuh artık...Bu ne ya böyle.Kim maaşlarına %100 zam almışta bunlar böyle istiyor.Yuh 9 1 Yanıtla
  • 199715:
    Sonra da zam görüşmeletine yok %3 tü 5 ti günletce pazarlık yapın. Ama salağız işte. O kadar ki sorsan hetkes de akıllı sanıyor kendini. Birileti salak olacak ki birileri üretmeden kazansın. Dünyanın en fakir 20 ülkesinin liderinin dünyanın en zenginlerinin arasında olması tesadüf değil herhalde. Mallığa DEVAMKE... 9 0 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    azmış ağzinizi buyuye alıstırın 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:09
