Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum - Son Dakika
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Gana Cumhurbaşkanı: Suarez\'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
21.03.2026 14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez\'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, 2010 Dünya Kupası'nda Suarez'in son dakikalarda topu eliyle çizgiden çıkardığı ve Gana'nın golünü engellediği pozisyonu unutamadığını ve bu nedenle Suarez'e karşı nefret hissettiğini belirtti. Bu olay, Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, Uruguaylı yıldız Luis Suarez hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Mahama'nın sözleri futbol dünyasında dikkat çekti.

2010 DÜNYA KUPASI'NA GÖNDERME

Mahama, 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan olayın hâlâ unutulmadığını belirterek, "Luis Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇEN POZİSYON

Söz konusu karşılaşmada Suarez, son dakikalarda topu çizgiden eliyle çıkararak Gana'nın golünü engellemiş ve kırmızı kart görmüştü. Ancak Gana'nın kazandığı penaltı kaçırılmış, maç penaltılara gitmiş ve turu Uruguay geçmişti. O anlar, Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

İşte o pozisyon:

Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Son Dakika Spor Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Kemal Albayrak Mustafa Kemal Albayrak:
    Gercek haberleri yapamayınca suarez haberi çok önemliydi zaten Türkiye adına.. :) Pahalılık geçim sıkıntısı adaletsizlik vs ne gerek var bu haberleri dimi.. gana başkanı haberi daha önemli:)))) 0 0 Yanıtla
  • Mert Tekin Mert Tekin:
    oyuncun penaltıyı kaçırmasaymış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
