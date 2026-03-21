Gana Cumhurbaşkanı: Suarez\'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Gana Cumhurbaşkanı John Mahama, Uruguaylı yıldız Luis Suarez hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Mahama'nın sözleri futbol dünyasında dikkat çekti.

2010 DÜNYA KUPASI'NA GÖNDERME

Mahama, 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan olayın hâlâ unutulmadığını belirterek, "Luis Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇEN POZİSYON

Söz konusu karşılaşmada Suarez, son dakikalarda topu çizgiden eliyle çıkararak Gana'nın golünü engellemiş ve kırmızı kart görmüştü. Ancak Gana'nın kazandığı penaltı kaçırılmış, maç penaltılara gitmiş ve turu Uruguay geçmişti. O anlar, Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan pozisyonlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

